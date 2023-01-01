سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بداية العام الجديد سعى الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب ببداية التعاملات اليومية الصباحية، والتساؤل عن سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية عبر المحرك العالمي للبحث جوجل، وكثرت التعاملات مع يوم عيد الميلاد المجيد، عقب تغيرات عديدة في أسعار المعدن النفيس في الأسبوع الماضي.

سعر الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023 في مصر بدون مصنعية

تستعرض "الدستور" أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية بمصر اليوم الأحد 1 يناير 2022 في الأسواق عقب التغيرات للأسعار، وبلغت أسعار عيار 21 وهو العيار الأكثر رواجاً بمصر مبلغ 1650 جنيها بتداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 يناير 2023



عيار 18 سجل اليوم الأحد مبلغ 1414 جنيها.

عيار 21 سجل بالتعاملات الصباحية مبلغ 1650 جنيها.

عيار 24 سجل اليوم الأحد قيمة 1886 جنيها.

والجنيه الذهب بلغ سعر 13200 جنيه.

أسعار الذهب خلال ديسمبر 2022 الماضي

شهدنا على مدار شهر ديسمبر في العام الماضي 2022 عدة تحركات في سعر الذهب، إذ بلغ السعر ذروتها في هذا الشهر قبل أن نعود للانخفاض مرة أخرى، بسبب عوامل المضاربة في أسواق الذهب، ومع العودة للاستقرار للأسواق شهد السعر هبوط ملحوظ، ونرصد الكثير من أبرز محطات حركات الذهب خلال الشهر الماضي.

كشف تقرير لـ"gold Bullion"، أن أسعار الذهب اليوم في السوق المصري ارتفع بقيمة حوالي 10.7% خلال شهر ديسمبر الماضي 2022، إذ تحركت كافة أسعار الذهب من جميع مستويات مبلغ 1500 جنيها في عيار 21 في مطلع هذا الشهر إلى جميع مستويات 1660 جنيها الآن في الأسواق.

وأضاف التقرير لـ"gold Bullion" ، أن أسعار الذهب في هذا الشهر لتعرضه لعدة تغيرات واضطرابات نتيجة للعديد من العوامل من أهما المضاربة العنيف على معدن الذهب خاصة في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي وهو الأمر الذي قد وصل بالأسعار لكافة مستويات قياسية وتاريخية عند مبلغ قيمته 1850 جنيها للجرام، ثم قد هدأت الأوضاع قليلًا مع التوقف المضاربة وحدوث بعض الانحصار في السوق الموازي للدولار.