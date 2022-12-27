يرغب المواطنين في معرفة رابط تسجيل قراءة عداد الغاز شهر يناير 2023، وذلك للاستعلام عن فواتير الاستهلاك الغاز الطبيعي الشهرية عبر الموقع الإلكتروني وفقا للخطة الرقمية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها في كافة الخدمات الحكومية خاصة خدمات المرافق في كافة محافظات الجمهورية لتوفير الوقت والجهد عليهم.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز شهر يناير 2023

يمكن استخدام موقع شركة الخدمات البترولية بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة إجمالي المبلغ المراد دفعه قيمة الاستهلاك الشهري للعداد المراد الاستعلام عن فاتورته وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة بترو تريد للخدمات البترولية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الشهرية للمواطنين.

كتابة بيانات صاحب العداد المنزلي المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

تحديد مكتن تركيب العداد بدقة (الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).

إدخال رقم العداد بدقة.

تسجيل قراءة العداد المنزلي المكون من 10 أرقام بدقة.

الضغط على كلمة عرض الفاتورة.

عرض إجمالي المبلغ المطلوبة دفعه للفاتورة الشهرية للغاز الطبيعي.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2023

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون وخدمات الإنترنت المنزلي من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الذي خصصته الشركة للعملاء لتسهيل إجراءات السداد تجنبا للغرامات المالية التي تطبقها الشركة على العملاء المتخلفين عن الدفع وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (من هنا) .

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الربع سنوية.

تسجيل بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة من واقعة بطاقة الرقم القومي.

إدخال رقم التليفون مسبوق بكود المحافظة.

الضغط على كلمة استعلام .

ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه.

مواعيد سداد فواتير الغاز والتليفون الأرضي 2023

يستخدم رابط تسجيل قراءة عداد الغاز شهر يناير 2023 ورابط المصرية للاتصالات في الاستعلام عن فواتير الشهرية حيث خصصت شركة بترو تريد الفترة من 1 - 20 من كل شهر للاستعلام و من 1 - 30 للدفع فيما تمنح الشركة المصرية للاتصالات العملاء شهر كامل للسداد من تاريخ إصدار الفاتورة.

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