الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2022

جريدة الدستور

خلال أيام تصدر فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر ومن هنا يكثف البحث من قبل المستخدمين عن طرق سداد الفاتورة ورابط الاستعلام  ليتم الدفع في الوقت المحدد بدًا من التعرض لغرامة أو تنقطع الخدمة خاصة ان خدمة الانترنت المنزلي التي يعتمد عليها ملايين الأسر في مصر بخدمة التليفون المنزلي.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022

نستعرض فيما يلي موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022، وأيضًا رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر ديسمبر 2022 من خلال موقع الشركة المصرية للإتصالات.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي ديسمبر 2022

يبدأ دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2022 بداية من يوم 15 يناير 2023.

وتمنح الشركة شهر مهلة للسداد تنتهي يوم 14 فبراير 2022، وتقوم الشركة اعتبارًا من 15 فبراير 2022 بتحويل الموبايل للعمل بنظام الاستقبال فقط، ولمدة شهر إلى أن يتم منع الإستقبال أيضًا بداية من يوم 15 مارس 2022.

 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2022 أون لاين.

 

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر رابط الاستعلام من موقع الشركة المصرية للإتصالات أون لاين عبر رابط

 

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

توجد العديد من الطرق الخاصة بدفع فاتورة التليفون الأرضي منها الطرق المباشرة والطرق غير المباشرة والأون لاين كما يلي:

مكاتب البريد.

سنترالات الشركة المصرية للإتصالات.

ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB.

خدمة فودافون كاش.

خدمة ممكن .

خدمة سداد.

الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة Bee.

خدمة خدماتي.

 

ما هي أرقام خدمة العملات للشركة المصرية للإتصالات؟

عبر البريد الإلكتروني: من هنا

 

الدعم الفني: 111 أو 01555000111 او 19777

 

توتير: https://twitter.com/telecomegypt

 

أسعار المكالمات من التليفون الأرضي؟

سعر المكالمة من التليفون الأرضي إلي التليفون الأرضي: 3 قروش داخل المحافظة / 8 قروش بين المحافظات للمسافة أقل من 60 كيلو متر/ و16 قرشًا للمسافة أكبر من 60 كيلو متر.

 

الاتصال من التليفون الأرضي إلي التليفون المحمول: 3 قروش لشبكة وي / 14 قرشًا لشبكات أورانج وفودافون وإتصالات.

يتم حساب رسوم فتح الخط فى جميع الحالات 10 قروش.

وتبلغ تكلفة الدقيقة الأولي للإتصال بالأرضي داخل المحافظة 13 قرشًا/ 18 قرشًا بين المحافظات أقل من 60 كيلو متر/ 26 قرشًا للمسافة أكبر من 60 كيلو متر/ وتبلغ تكلفة الدقيقة الأولي للإتصال بالموبايل شبكة وي 13 قرشًا/ وتصل فى باقي الشبكات إلي 24 قرشًا.

 

ما هي غرامة عدم سداد فاتورة التليفون؟

تبدأ الشركة فى حساب غرامة تأخير علي العملاء غير المسددين بقيمة 1.5% شهريًا من إجمالي الفاتورة، بداية من يوم 15 مارس 2022، ويبلغ الحد الأدني للغرامة 10 جنيهات.

وتقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون بعد 4 شهور من عدم السداد، وسحب الخط بعد 7 شهور.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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