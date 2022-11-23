ضبط 4 أطنان نخالة دون فواتير فى مطروح

قاد المحاسب حسن كمال الشيباني، مدير عام التموين بمطروح، حملة تموينية مُكبرة بنطاق مرسى مطروح والعلمين والضبعة وبراني، للمرور على المنشآت التموينية من المخابز ومستودعات البوتاجاز وتجار التموين.

وأوضح "الشبيباني" أنه تم ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة أبرزها ضبط سيارة محملة بـ4 أطنان نخالة (ردة) دون تصريح وغير مصحوبة بفواتير.

وأضاف وكيل تموين مطروح، أن المخالفات شملت 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 مخالفات عدم إعطاء بون للمواطن بصرف مستحقاته من الخبز المدعم، محضر عدم وجود سجل التفتيش بالمخبز، محضر عدم الإعلان عن أسعار الخبز البلدي، محضري توقف عن الإنتاج دون أذن مسبق أو عذر قهري.

كما تضمنت المخالفات 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز، مخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، 8 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع، مخالفة نقل نخالة (ردة) دون فواتير أو تصريح من التموين مؤكدا أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.