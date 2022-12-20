«الضرائب» تنفي اعتماد شركات وسيطة لإرسال الفاتورة الإلكترونية

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة "E- Tax" فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337) لسنة 2022.

وأوضح توفيق الفرق بين البرامج الوسيطة “middle ware” و"ERP system"، حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة "middle ware" هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما الـ"ERP System" فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول، ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد على أن المصلحة غير مسؤولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون، لافتا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد.

ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية:

https://www.eta.gov.eg

قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب

https://www.youtube.com/@tax_egypt

صفحة الفيسبوك:

https://www.facebook.com/tax.egypt

تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt



انستجرام:

https://www.instagram.com/tax_egypt