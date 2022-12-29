الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأدائها يوميًا في أوقاتها المحددة والتي تتغير كل يومين بمقدار دقيقة من تغير حركة الليل والنهار، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 29-12-2022 في بعض المحافظات.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد أذان الفجر 5:17 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:56 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:45 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:03  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:26  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد أذان الفجر 5:24 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:48 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:06 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:30 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر 5:14 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:39 مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:58 مساءً
  • موعد أذن العشاء 6:22 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد أذان الفجر  5:02 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:37  مساءً
  • موعد أذان المغرب 4:56 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:17 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد أذان الفجر 5:15 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:58 صباحاً
  • موعد أذان العصر 2:52 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:11 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:32 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد أذان الفجر 5:38 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:26 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:26 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:46 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:04 مساءً
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الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مواقيت الصلاة

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