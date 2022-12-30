مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 30-12-2022

ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم، حيث يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس يوميًا في أوقاتها المحددة، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 30-12-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 5:17 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:57 صباحاً

موعد صلاة العصر 2:45 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:04 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:27 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:24 صباحاً

موعد صلاة الظهر 12:02 ظهراً

موعد صلاة العصر 2:48 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:07 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:02 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:45 صباحاً

موعد صلاة العصر 2:38 مساءً

موعد صلاة المغرب 4:57 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:14 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:53 صباحاً

موعد صلاة العصر 2:40 مساءً

موعد صلاة المغرب 4:59 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:22 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 5:15 صباحاً

موعد صلاة الظهر 11:59 صباحاً

موعد صلاة العصر 2:53 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:12 مساءً

موعد صلاة العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 5:39 صباحاً

موعد صلاة الظهر 12:26 ظهراً

موعد صلاة العصر 3:26 مساءً

موعد صلاة المغرب 5:46 مساءً

موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً