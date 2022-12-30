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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 30-12-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم، حيث يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس يوميًا في أوقاتها المحددة، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة  30-12-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • موعد صلاة الفجر 5:17 صباحاً
  • موعد صلاة الظهر 11:57 صباحاً
  • موعد صلاة العصر 2:45 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 5:04 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 6:27 مساءً

بعد مهاجمة شيخ الأزهر.. الإفتاء ترد على المتشددين بشأن تهنئة غير المسلمين

الإفتاء تعلن انتهاء رصد 2 مليون فتوى على قاعدة محرك البحث

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد صلاة الفجر 5:24 صباحاً
  • موعد صلاة الظهر 12:02 ظهراً
  • موعد صلاة العصر 2:48 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 5:07 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 6:31 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • موعد صلاة الفجر 5:02 صباحاً
  • موعد صلاة الظهر 11:45 صباحاً
  • موعد صلاة العصر 2:38 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 4:57 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد صلاة الفجر 5:14 صباحاً
  • موعد صلاة الظهر 11:53 صباحاً
  • موعد صلاة العصر 2:40 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 4:59 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 6:22 مساءً
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دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد صلاة الفجر 5:15 صباحاً
  • موعد صلاة الظهر 11:59 صباحاً
  • موعد صلاة العصر 2:53 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 5:12 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد صلاة الفجر 5:39 صباحاً
  • موعد صلاة الظهر 12:26 ظهراً
  • موعد صلاة العصر 3:26 مساءً
  • موعد صلاة المغرب 5:46 مساءً
  • موعد صلاة العشاء 7:05 مساءً

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