أذكار الصباح من القرآن الكريم والسنة النبوية

يحرص المسلمون على ترديد أذكار الصباح؛ لأنها تساعد على التوفيق، كما أنها تضيف بركة لكل يوم، ولذلك لا بد أن نحرص جميعنا على أن نبدأ اليوم بقراءة أذكار الصباح، بالإضافة إلى ضرورة قراءة أذكار المساء في أوقاتها أيضًا، وغير ذلك من الأدعية التي تملأ أوقاتنا بالخير والبركة، مثل دعاء الاستخارة، وغيره الكثير من الأدعية الأخرى، كما أن من فوائد أذكار الصباح أنها تبعد عنا كل شر أو أذى، ويحفظنا الله سبحانه وتعالى من خلالها .

مواعيد قراءة أذكار الصباح الصحيحة

ولأذكار الصباح، وأيضًا أذكار المساء، مواعيد محددة لا بد أن يتم قراءتها فيها، وذلك كما أوضح الرسول صل الله عليه وسلم في حديثه، حيث قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحْ كَذَا و كَذَا، وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي كَذَا و كَذَا»، حيث أوضح الرسول أن أذكار الصباح تُقال في أوقات الصباح فقط، بينما أذكار المساء في أوقات المساء فقط، ويختلف البعض في تحديد مواعيد الصباح، فيقول البعض أنها من بداية الفجر، حتى طلوع الشمس، ويقول البعض الآخر أن فترة الصباح تنتهي بانتهاء فترة الضحى، أي أنها تمتد بعد طلوع الشمس.

أذكار الصباح

في السطور الآتية ترصد «الدستور» أهم أذكار الصبح من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح من آيات القرآن الكريم

-أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

«اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»، من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسى ومن قالها حين يمسى أجير من الجن حتى يصبح.

–أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ».

-أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

–أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ»، من قالها حين يصبح وحين يمسى كفته من كل شيء ثلاث مرات.

أذكار الصباح من السنة المؤكدة

–«أَصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ المُـلكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخَـيرَ ما بَعْـدَه ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَرِّ ما بَعْـدَه، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكِـبَر ، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنْ عَـذابٍ في النّـارِ وَعَـذابٍ في القَـبْر».