الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم «الدستور» للقراء مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 وفقًا للبيان اليومي للهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تعد هى الجهة المنوطة بتحديد التوقيت الصحيح الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعمل على ذلك عدد من الخبراء في المساحة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للحسابات الفلكية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية البيانات اليومية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية لرفع الأذان و تحديد موعد الإقامة في كافة المساجد بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن للراغبين في أداء الفرائض الاطلاع على مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 وهى كالتالى:

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة


موعد آذان صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرًا.
موعد آذان صلاة الظهر الساعة 11:55 ظهرًا.
موعد آذان صلاة العصر الساعة 2:44 عصرًا.
موعد آذان صلاة المغرب الساعة 5:02 مساءا.
موعد آذان صلاة العشاء الساعة 6:25 مساءا.


مواعيد الصلاة في محافظة قنا


موعد آذان صلاة الفجر الساعة 5:05 فجرًا.
موعد آذان صلاة الظهر الساعة 11:50 ظهرًا.
موعد آذان صلاة العصر الساعة 2:46 عصرًا.
موعد آذان صلاة المغرب الساعة 5:05 مساءا.
موعد آذان صلاة العشاء الساعة 6:25 مساءا.

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مواعيد الصلاة في محافظة دمياط


موعد آذان صلاة الفجر الساعة 5:16 فجرًا.
موعد آذان صلاة الظهر الساعة 11:53 ظهرًا.
موعد آذان صلاة العصر الساعة 2:38 عصرًا.
موعد آذان صلاة المغرب الساعة 4:57 مساءا.
موعد آذان صلاة العشاء الساعة 6:21 مساءا.

مواعيد الصلاة في محافظة الأقصر

موعد آذان صلاة الفجر الساعة 5:05 فجرًا.
موعد آذان صلاة الظهر الساعة 11:50 ظهرًا.
موعد آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرًا.
موعد آذان صلاة المغرب الساعة 5:06 مساءا.
موعد آذان صلاة العشاء الساعة 6:26 مساءا.

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آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية
 

موعد آذان صلاة الفجر الساعة 5:23 فجرًا.
موعد آذان صلاة الظهر الساعة 12:01 ظهرًا.
موعد آذان صلاة العصر الساعة 2:47 عصرًا.
موعد آذان صلاة المغرب الساعة 5:05 مساءا.
موعد آذان صلاة العشاء الساعة 6:29 مساءا.

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