الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

يقدم لكم موقع «الدستور» الإلكتروني سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وفقًا للتحديثات الأخيرة عبر لوحة التداول والتعاملات المالية، حيث يستعد الكثيرين من المصريين حاليًا لأداء عمرة رجب 1444 خلال الأيام المقبلة لذلك يرغبون في متابعة أسعار تداول عملة المملكة العربية السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

تشهد أسعار العملة السعودية استقرارًا ملحوظًا داخل البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة؛ وذلك نظرًا للعلاقات التجارية المستقرة بين البلدين، وإليكم سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية وفقًا للوحة التعاملات المالية:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر تداول الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.

في بنك مصر قدر الريال السعودي بنحو 6.55 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل الريال إلى 6.55 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

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في البنك التجاري الدولي وصل الريال في عمليات الشراء إلى 6.54 جنيه وفي عمليات البيع إلى 6.58 جنيه.

في بنك البركة سجل الريال السعودي نحو 6.51 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل الريال إلى 6.52 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي قدر الريال بنحو 6.57 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الريال نحو 6.36 جنيه للشراء و 6.59 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي قدرت العملة السعودية بنحو 6.55 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي التجاري سجل الريال 6.41 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل الريال السعودي إلى 6.54 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

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في البنك المصري الخليجي سجل الريال نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري وصل سعر تداول الريال إلى نحو 6.51 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.59 جنيه للشراء و 6.58 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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