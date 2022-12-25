استشاري تنمية: انخفاض أسعار الغذاء لن يكون في المستقبل القريب لهذا السبب

قال الدكتور صفي متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن انحصار أزمة الغذاء لن يكون في المستقبل القريب.

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه غير متوقع انخفاض الأسعار وذلك وفقَا لأخر تقارير لمنظمة "الفاو"، والذي أكدت فيه أن أكثر من 125 مليون مواطنًا سيكونون تحت خط الفقر نتيجة للتغيرات المناخية والصراعات الإقليمية المتناثرة في العالم وليست فقط الحرب الروسية الأوكرانية وهي أهم مناطق المواد الغذائية وهناك معارك كذلك في إفريقيا.

وأكد أن ارتفاع مستوى الخدمات إلى جانب الانتاج الزراعي والخدمات مثل النقل ومشاكل المياه والطاقة وارتفاع أسعار كل هذه المنظومات جعل العالم متوقع أن اسعار الغذاء تثير في الارتفاع، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان لديه رؤيا وهي أن "الحرب لا تنهي صراع وانه لابد من الذهاب لطاولة المفاوضات"، ولذلك لن تنجو دولة من أزمة الغذاء .

وأشار إلى أنه يرى أن توفير مصادر الغذاء أهم من ضبط أسعاره.