سعر الدولار اليوم الأحد 25 /12 /2022 فى البنوك المصرية

حالة من الاستقرار مع بدء التعاملات الصباحية شهدتها أسواق الدولار، وكثر الاستفسار عن سعر الدولار اليوم الأحد 25 /12 /2022 في البنوك المصرية عبر جوجل، واستقر الدولار أمام سعر الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بمصر، وثبتت أسعار بنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند مبلغ 24.64 للشراء، وقيمة 24.69 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib وصل سعره 24.68 جنيه للشراء، وبلغ قيمة 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 25 /12 /2022 في البنوك المصرية

وفى بنك الإسكندرية، سجل اليوم الأحد 24.7 جنيه للشراء، ومبلغ 24.75 جنيه للبيع، أما سجلت متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 24.68 جنيه للشراء، وقيمة 24.76 جنيه للبيع.

ويقدم "الدستور"، خدمات تشمل نشر سعر العملات فى جميع البنوك المصرية وكافة السوق المصرفى، وتشمل بشكل مستمر تحديثا فوريًا للأسعار في حال تغيرها.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد فى البنوك كالتالى:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم الاحد

24.68 جنيه للشراء.

24.76 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الاحد

24.64 جنيه للشراء.

24.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار فى بنك مصر

24.64 جنيه للشراء.

24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.7 جنيه للشراء.

24.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.68 جنيه للشراء.

24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.72 جنيه للشراء.

24.75 جنيه للبيع

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

24.70 جنيه للشراء

24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك QNB الأهلي

24.68 جنيه للشراء

24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار ببنك الكويت الوطني اليوم

وصل سعر الدولار 24.66 جنيه للشراء

سجل سعر الدولار 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الأحد في البنك المصري لتنمية الصادرات

بلغ سعر الدولار 24.70 جنيه للشراء،

وصل سعره 24.75 جنيه للبيع.