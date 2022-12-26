أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 وحقيقة زيادة أسعارها

تداول مستخدموا السوشيال ميديا قائمة أسعار التموين يناير 2023 بعد زيادتها وهو ما نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها مؤكده أنه لم يتم طباعة قائمة أسعار التموين يناير 2023 حتى الآن.

أسعار التموين يناير 2023

وكان البنك المركزي المصري قد اتجه إلى رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري في آخر اجتماع له الخميس الماضي وهو ما يدفع التجار إلى رفع أسعار المواد الغذائية رغم تراجع سعر الدولار في الاسبوع الاخير، ولكن أسعار التموين مازالت كما هي حتى الآن بنفس أسعار شهر ديسمبر ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار التموين حسب آخر قائمة أسعار أعلنتها وزارة التموين في ديسمبر الماضي .

أسعار السلع التموينية

نشرت وزارة التموين آخر قائمة أسعار السلع التموينية في شهر ديسمبر الماضي ، ولم تعلن حتى الآن أسعار التموين يناير 2023، وجاءت آخر قائمة أسعار السلع كالتالي:

زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سكر معبأ كجم بسعر 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.