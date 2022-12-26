«التموين»: تخصيص منافذ سلع بأسعار مخفضة.. والتنفيذ يبدأ من ها الموعد

أعلن المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة والغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح "خليل"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن المنافذ يبدأ عملها اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر

وأشار إلى أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ المصرية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن السلع والرسائل الموجودة في الموانئ وتوفير التمويلات اللازمة لها من العملات الأجنبية والتنسيق مع البنوك للإفراج عن السلع طبقًا لبرنامج زمني محدد.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم الإفراج عن جميع السلع بالكامل خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة بالنسبة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع والسلع الغذائية مع إعطاء أولوية لتوفير الاعتمادات للسلع الغذائية لزيادة الأرصدة مدة آمنة؛ لضمان حدوث ثبات واستقرار في السلع خلال الأسابيع المقبلة للحد من الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي تؤثر على كل دول العالم.