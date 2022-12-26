أخبار فاتتك| الرئيس يفتتح مصنعي لإنتاج الغازات.. وبيان مهم من التموين

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

الرئيس يفتتح مصنعي لإنتاج الغازات

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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حالة الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من فصل الشتاء والتي بدأت من يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 21 مارس 2023 ويتميز بسقوط الأمطار والسيول وانخفاض درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية

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فرح يوسف تصدم جمهورها بالشعر الأحمر

شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو جديد لإطلالتها بعد تغيير لون شعرها.

واختارت فرح يوسف اللون الأحمر، وهو الأمر الذي أثار العديد من التعليقات فالبعض أشاد به والبعض لم يعجبه هذا التغيير وطالبوها بالعدول عنه.

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بيان مهم من التموين

أعلن المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة والغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح "خليل" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن المنافذ يبدأ عملها اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر.

وأشار إلى أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ

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