الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الرئيس يفتتح مصنعي لإنتاج الغازات.. وبيان مهم من التموين

اخبار فاتتك
اخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

الرئيس يفتتح مصنعي لإنتاج الغازات 

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفير بسام راضي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4266230

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

حالة الطقس اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من فصل الشتاء والتي بدأت من يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 21 مارس 2023 ويتميز بسقوط الأمطار والسيول وانخفاض درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4266028

أمطار رعدية في هذه المحافظات.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الخميس حتى الإثنين - الأسبوع

فرح يوسف تصدم جمهورها بالشعر الأحمر 

شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بفيديو جديد لإطلالتها بعد تغيير لون شعرها.

واختارت فرح يوسف اللون الأحمر، وهو الأمر الذي أثار العديد من التعليقات فالبعض أشاد به والبعض لم يعجبه هذا التغيير وطالبوها بالعدول عنه.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://studio.dostor.org/160377

عاشقة فرح يوسف (@sofya201) / Twitter

بيان مهم من التموين 

أعلن المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن تخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة، بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة والغرف التجارية بالمحافظات.

وأوضح "خليل" خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن المنافذ يبدأ عملها  اعتبارًا من أول يناير المقبل وحتى عيد الفطر.  

وأشار إلى أن وزارة التموين شكلت مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالي https://www.dostor.org/4266187

 

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