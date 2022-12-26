الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من فصل الشتاء والتي بدأت من يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 21 مارس 2023 ويتميز بسقوط الأمطار والسيول وانخفاض درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 26 ديسمبر

كشف خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 حيث يسود كافة محافظات الجمهورية طقس مائلا للبرودة لطيف نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على أغلب أنحاء البلاد.

درجات الحرارة اليوم الأحد 25-12-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2022 فى محافظات مصر


وكشفت خرائط الأمطار احتمالية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 40% وأمطار متوسطة نهارا وقد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحري بنسبة حدوث 70% وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

 

نشرة درجات الحرارة في محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.
 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 18 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 19 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.
 

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 19 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 20 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 21 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 21 والصغرى 11 درجة مئوية.
 

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حالة الطقس ودرجات الحرار حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الامطار الهيئة القومية للأرصاد الجوية خرائط الأمطار

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