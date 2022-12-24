حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2022 فى محافظات مصر

مع الساعات الأولى ببداية اليوم زاد التساؤل عن درجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2022 في محافظات مصر. حيث شهدت حالة الطقس اليوم، طقس مائل للبرودة بالصباح الباكر، ولطيف في النهار على محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري وجميع السواحل الشمالية ومناطق شمال الصعيد، فيما سيكون طقس معتدل على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 24-12-2022 في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم في ساعات الليل، سيكون الطقس مائل للبرودة بأول أيام الليل بارد بأخره على أغلب الأنحاء، وفق ما قد أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعن مناطق الأمطار، سوف يشهد الطقس اليوم، استمرار لسقوط الأمطار على عدد من المناطق المتفرقة في البلاد، حيث سيكون هناك أمطار خفيفة بمناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وكافة مدن القناة وخليج السويس، وكذلك مناطق جنوب الوجه البحري.



وتشهد جميع مناطق السواحل الشمالية الغربية ومناطق شمال الوجه البحري، في الطقس اليوم، أمطار متوسطة إلى أمطار خفيفة بنسبة حدوث حوالي 50%، وتكون كافة الأجواء غائمة في ساعات النهار، أما ستشهد مناطق السواحل الشمالية السواحل الشرقية وسيناء.

وتشهد مناطق شمال الصعيد، في الطقس اليوم السبت، فرص أمطار خفيفة حذلك يصاحبها نشاط رياح ويكون طقي غائم جزئيا.

أما ستنعدم فرص الامطار على كافة مناطق سلاسل مناطق جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويكون الأجواء غائمة جزئيا سيصاحبها نشاط رياح أحيانا



وعن حالة البحرين، البحر الأحمر سيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

درجة الحرارة اليوم السبت

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، خلال الطقس اليوم، كالآتي: