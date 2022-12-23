خبير مناخ يحذر من برودة الطقس والأمطار والإنفلونزا خلال يناير

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير على المناخ مثلما لها تأثير اقتصادي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء المناخية تشهد أجواء غير طبيعية، لافتا إلى أن الشتاء في أوروبا سيكون قارسا.

وأوضح أن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض منذ الأمس مع تزايد فرص سقوط الأمطار خلال الفترات المقبلة وتكون من خفيفة إلى متوسطة في مناطق من القاهرة الكبرى، قائلا: «نحتاج الحرص خلال شهري ديسمبر ويناير وارتداء الملابس تفاديا للإصابة بالأنفلونزا».

وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تتوقع درجات الحرارة لمدة تزيد على 10 أيام، مشيرا إلى ظهور الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق.