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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 25-12-2022 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد حالة الطقس مع بداية الساعات الصباحية اليوم الأحد، وكثرت التساؤل عن درجات الحرارة اليوم الأحد 25-12-2022 في محافظات مصر عبر جوجل، وشهد الطقس أجواءً لطيفة في النهار، وتكون مائلة للبرودة في الليل، والرياح تكون معتدلة على محافظة القاهرة والوجه البحري.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 25-12-2022 في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الاحد في القاهرة
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط في أمطار خفيفة قد تكون أمطار متوسطة على محافظة القاهرة الكبرى ومناطق جنوب الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الأحد على السواحل
أما حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية فتكون لطيفة نهارًا، وتكون مائلة للبرودة في الليل، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق السواحل الغربية.

ويسقط مطر متوسطة نهارًا قد تكون أمطار غزيرة مساء على جميع السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.
فيما تكون حالة الطقس اليوم على مناطق جنوب سيناء وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر تكون معتدلة نهارًا، وباردة ليلًا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد اليوم
وعلى شمال وجنوب الصعيد، سيسود اليوم الأحد طقس لطيف في النهار، وبارد ليلًا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق الشمال.

كما ستسقط أمطار تكون خفيفة وقد تكون متوسطة على مناطق شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم
وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة قد تبلغ العظمى حوالي 19 درجة، والدرجة الصغرى 13، وفي محافظة الإسكندرية العظمى حوالي 18، والصغرى 15.

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وعلى مدينة دمنهور تكون العظمى 19 درجة، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 19، والصغرى 10.

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر تكون 23 للعظمى، و12 للصغرى، ومحافظة سوهاج الدرجة العظمى 21، والصغري 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى محافظة مرسى مطروح تكون 19 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

وتشهد مدينة العاصمة الإدارية درجات حرارة هي 20 للعظمى، والدرجة 14 للصغرى، وفي مدينة العلمين الجديدة تكون 18 للعظمى، وتكون 14 للصغرى.

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وائل لطفي

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