السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيئة ميناء الإسكندرية تستعد لمواجهة الطقس السيئ

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لمواجهة الطقس السيئ الذي يصاحبه ارتفاع في الأمواج وسقوط أمطار غزيرة تعوق عملية الملاحة البحرية.

ووضع مسئولو هيئة ميناء الإسكندرية الضوابط والمعايير المتبعة حفاظا على سلامة السفن والأرواح داخل الميناء، حيث تمثلت في بعض النقاط، ومنها: قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي لمدة خمسة أيام مستقبلية، ووضع ضوابط لاتخاذ قرار غلق البوغاز بعد اعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة على الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية، وإذاعة الرصدة الجومائية على كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكي السفن «تراكي أرصفة- مغادرة- تحركات داخلية»، حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والالتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه.

كما قررت الهيئة متابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة، والتنبيه على السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد على تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنة، والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها الآخر، والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المبانى للتأكد من صلاحيتها للعمل.

كما قررت صيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناء، والتأكد من عملها بكفاءة، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنيين «صرف صحي- كهرباء- خدمات»، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة، وتجهيز طلمبات الرفع والكشف على ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة، والمرور على المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة، بالإضافة إلى التأكد من وجود الوقود الكافي وصلاحية البطاريات للعمل الفوري، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها إلى أي منطقة تحتاج إنارة، أو تم انقطاع التيار الكهربائي بها.

إجراءات الاحترازية إسكندرية الاجراءات الاحترازية الامطار الغزيرة التعامل الفوري السفن المتواجدة الحالة الجوية الضغط الجوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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