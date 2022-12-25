ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

يسعى قطاع عريض من المسلمين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في محافظات مصر عبر محرك جوجل، من أجل المواظبة على الصلاة والحرص على تأديتها في مواعيدها.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

تقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة على مستوى جميع محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي لكل محافظة، في اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022.

محافظة القاهرة

صلاة الفجْر ٥:١٥ ص

الشروق ٦:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص

صلاة العَصر ٢:٤٢ م

صلاة المَغرب ٥:٠٠ م

صلاة العِشاء ٦:٢٤ م



محافظة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص

الشروق ٦:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص

صلاة العَصر ٢:٤٥ م

صلاة المَغرب ٥:٠٣ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

محافظة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص

الشروق ٦:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٦ ص

صلاة العَصر ٢:٤٩ م

صلاة المَغرب ٥:٠٨ م

صلاة العِشاء ٦:٢٩ م



محافظة أسوان

صلاة الفجْر ٥:٣٦ ص

الشروق ٧:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٢٣ م

صلاة العَصر ٣:٢٣ م

صلاة المَغرب ٥:٤٣ م

صلاة العِشاء ٧:٠٢ م

محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٥:١١ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٠ ص

صلاة العَصر ٢:٣٧ م

صلاة المَغرب ٤:٥٥ م

صلاة العِشاء ٦:١٩ م

مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٠٠ ص

الشروق ٦:٣٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص

صلاة العَصر ٢:٣٤ م

صلاة المَغرب ٤:٥٣ م

صلاة العِشاء ٦:١٥ م

محافظة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٢:٤٧ م

صلاة المَغرب ٥:٠٦ م

صلاة العِشاء ٦:٢٧ م

محافظة السويس

صلاة الفجْر ٥:٠٩ ص

الشروق ٦:٤٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٢:٣٧ م

صلاة المَغرب ٤:٥٥ م

صلاة العِشاء ٦:١٨ م

مدينة المنصورة

صلاة الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص

صلاة العَصر ٢:٣٩ م

صلاة المَغرب ٤:٥٨ م

صلاة العِشاء ٦:٢٢ م

محافظة دمياط

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص

الشروق ٦:٤٩ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٢:٣٧ م

صلاة المَغرب ٤:٥٥ م

صلاة العِشاء ٦:١٩ م