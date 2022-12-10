أفضل الأدعية من القرآن والسنة للتحصين من العين والحسد

يعتبر الحسد من الأمور المذكورة في القرآن الكريم، لذا يخشي البعض من الوقوع في هذا الأمر، لذا يتسأل الكثيرون من وقت لأخر عن الأدعية التي تساعد في التحصين من العين والحسد.

من القرآن الكريم والسنة النبوية أفضل الأدعية للتحصين من الحسد:

«اللهم احفظني يا خير حافظ من كل شر، ومن كل حسد وعين، واجعلني في ضمانك وحرزك وأمانك يا أرحم الراحمين، اللهم اصرف عنّي كل مَنْ أراد بي شرّاً، وأشغلهم في نفوسهم، وكُفّ أيديهم».

«اللهم لا تجعل نفسي حاقدة حاسدة، وارقني الرضا والقناعة، ولا تجعلني أمدّ بصري إلى غيري، ورضّني بما رزقتني يا أرحم الراحمين».

«اللهم لا يكشف الضر إلا أنت، اكشف عنّي كل تعب وألم، اللهم أنت تعلم أنني قد تعبت من هذه العين، فبرحمتك يا ربّي لا تكلني إلى نفسي، وعافني واعفُ عنّي».

«اللهم يا واسع العطاء يا منزل الشفاء يا رافع البلاء يا مجيب الدعاء، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك، على كل مرض وسقم وبلاء، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث».

«اللهم إنّي أستودعك كل نعمة أنعمت بها علّي وعندك لا تضيع الودائع، اللهم كُفّ عيون النّاس عنّي، واصرفهم عنّي واجعلهم في أنفسهم مشغولين».

«بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاقد إذا حقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر ساحر إذا سحر، ومن شر ناظر إذا نظر، ومن شر ماكر إذا مكر».

«اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم رد البصر خاسئًا حسيرًا، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة».

«اللهم أبطل حسدًا على المهارة في العمل وعلى التفوق والنبوغ والذكاء والفطنة، والتميز بالذكاء والفهم، على النجاح في الدراسة وحسن الفراسة- على التفوق على الأقران والزملاء، على التفوق في المدرسة والمعهد والجامعة، على حسن الخط وجمال الصوت».

«أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، لا إله إلا الله بيده مفاتيح الفرج، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل الكفر، والشرك والسحر والضلال».