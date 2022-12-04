الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يبحث الكثيرون من المسلمين عن دعاء الفجر وأذكار الصباح، للفرج وزيادة الرزق، وراحة البال، وخاصة أن هذا التوقيت هو آخر ساعة من الثلث الأخير في الليل وأول دقائق من الصباح، والتي أخبرنا بها النبي -صلى الله عليه وسلم- بفضل هذا التوقيت.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

دعاء الفجر

«اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ».

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ منَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ، وأعوذُ بكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ ما علمتُ منهُ وما لم أعلمْ».

«اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك و رحمتِك و فضلِك و رزقِك، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ».

«لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».

«اللَّهمَّ اهدِني فيمَن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِك لي فيما أعطيتَ، وقني شرَّ ما قضيتَ، إنَّكَ تقضي ولا يقضى عليْكَ، وإنَّهُ لا يذلُّ من واليتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليتَ».

«اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد، ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين».

أذكار الصباح

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم»، يُقال ثلاث مرات، ومن قالها حين يمسي لا يصيبه الضر أيا كان حتى يصبح، وتدفع عنه البلاء ولا يصاب بشيء، ومن قالها حين يصبح لا يصيبه الضر حتى يمسي.

«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، من قالها ثلاثًا حين يمسي لن تضره حمة تلك الليلة، ومن قالها في الصباح لن تضره حتى المساء، كما ورد في الحديث النبوي الشريف، والكلمات المقصود بها القرآن، والتامات معناها الكاملات أي لا يدخلها نقص أو عيب وشرح آخرون أنها النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه.

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، ثلاثًا، ثم يتلو: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» الحشر"، وورد في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي أن من قالها وكُل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يصبح أو يمسي وإن مات في ليلته مات شهيدًا.

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«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ»، يقولها مرة واحدة، والأحاديث في فضلها كثيرة فهي تقي الإنسان المسلم من العين والحسد، وكذلك تحفظه من الشياطين فلا يقربونه حتى يصبح إن قالها في المساء وحتى يمسي إن قالها في الصباح.

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