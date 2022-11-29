الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية التى تريح النفس قبل النوم

القرآن الكريم
القرآن الكريم
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يعتبر الدعاء من العبادات المفضلة للتقرب إلى الله، كما يسعى البعض للدعاء قبل النوم من أجل راحة البال والحصول على نوم هادئ، لذا في السطور التالية نقدم أفضل الأدعية التي تريح النفس قبل النوم.

أفضل الأدعية التي تريح النفس قبل النوم

اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ.

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلاّ إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيّك الذي أرسلت. 

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أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها.

اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر عبادك كلهم جميعا أن يفرط علي حد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك.

اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك.

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أفضل أدعية البركة من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ، وفتنة القبر ، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي وتعلم ما فى نفسي فأغفر لى ذنوبي اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ماكتبته علي والرضا بما قسمته لي ياذا الجلال والإكرام.

أفضل الادعية أفضل الأدعية التي تريح النفس قبل النوم القرآن الكريم والسنة النبوية أدعية الفجر اليوم أدعية الفجر

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية التى تريح النفس قبل النوم

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