يعتبر الوقت من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، فالبعض يرى أن ليس هناك بركة في الوقت، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشغال تتراكم على البعض، لذا في السطور التالية نقدم أفضل أدعية البركة في الوقت وكل شيئ من القرآن الكريم والسنة النبوية.

أفضل أدعية البركة من القرآن الكريم والسنة النبوية

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللّهم إنّي أحمدك حمداً كثيراً، وأشكرك شكراً كثيراً يليق بجلال وجهك، وعظيم سلطانك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه، اللّهم بحق سيدنا محمد (عليه الصلاة والسلام) ارزقني رزقًا حلالًا مباركًا، وأغنني بفضلك يا كريم.

يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا سُئلت به أعطيت: أن ترزقني رزقًا واسعًا، حلالاً طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللّهم يا رزاق يا متين ارزقني رزقًا يطيب به عيشي، وأقضي به حاجتي، واكفني ما أهَمّني، يا كافي بما شئت وكيفما شئت.

اللَّهمَّ إنّي عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أمتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حزَني وذهابَ همِّي.

اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ.. واستجب دعائي من غير رد.. وأعوذ بك من الفضيحتين: الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويإ ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين.