يُعتبر الدعاء من أفضل العبادات المحببة للتقرب إلى الله، ويسعى الكثيرين لطلب الهداية، لذا نقدم في السطور التالية أفضل أدعية الهداية من القرآن الكريم والسنة النبوية.

أفضل أدعية الهداية من القرآن الكريم والسنة النبوية:

اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدى بها قلوبنا. وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا وتصلح بها دنيانا. وتحفظ بها ديننا، وتزكى بها أعمالنا وتلهمنا رشدنا.

اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم واحفظنا من النفاق والرياء، اللهم تقبل منا وطهر قلوبنا من الإثم والمعاصى يا رب العالمين.

اللهم اغفر لي ما مضي من ذنوب واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني عملا زاكيا ترضي به عني، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلي من الجنة.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، وأعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم واحفظنا من النفاق والرياء اللهم تقبل منا وطهر قلوبنا من الإثم والمعاصي يا إله العالمين، اللهم تقبل منا وصلى اللهم على سيدنا محمدا وسلم تسليما كثيرا.

اللهم اني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تيسر لي جميع أموري لأنال مرادي وتوفقني لما تحبه وترضاه.

اللهم يا رافع السماوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الزلّات، اغفر لي ذنبي، وتب عليَّ، وارفع بالإيمان درجتي، إنَّك أكرم الأكرمين.