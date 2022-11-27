الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

دعاء الفجر
دعاء الفجر
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يحرص قطاع عريض من المسلمين على الذكر والمداومة على دعاء الفجر سعيا منهم للتقرب من الله عز وجل، ويكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 عبر المحرك العالمي "جوجل".

 

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

وتعرض "الدستور" في هذا التقرير أذكار الصباح ودعاء الفجر اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.


دعاء الفجر اليوم

اللهم بك استعين وعليك اتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وأرزقني من الخير كله أكثر مما أطلب وأصرف عني كل شرـ رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري يا كريم.

اللهم يسر لي الخير حيث كنت وحيث توجهت، اللهم سخر لي الأرزاق والفتوحات في كل وقت وساعة ويسر علي كل صعب وهون علي كل عسير واحفظني بما ينزل من السماء وما يخرج منها وما يرى عليها يا كريم.

اللهم إني أصبحت في ذمتك وجوارك، اللهم إني استودعتك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده،.

بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله ربي لا أشرك به شيئًا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر.

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دعاء الصباح اليوم

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلِمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومِلَّةِ أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً  وما كان من المشركين.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً.

اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً.  

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

يا حيُّ يا قيوم برحمتك أسغيثُ ، أصلح لي شأني كله ، ولا تَكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عين.

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