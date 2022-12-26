الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

200 جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز اليوم الإثنين

الارز
الارز

انخفضت  أسعار الأرز للجملة، اليوم الإثنين 26 ديسمبر، في السوق المحلي للمرة الثانية لدى تاجر الجملة، إذ تراجعت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير؛ بسبب زيادة المعروض من السلعة في الأسواق ،حيث تراجع سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بمقدار 100 جنيه بالطن، وانخفضت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار 200 جنيه بالطن.

أسعار الأرز عالميا
وعلى صعيد البورصة العالمية، فأن بورصة شيكاغو في عطلة رسمية اليوم، بمناسبة عيد الميلاد.

أسعار الأرز للجملة
هبطت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.500 جنيه ،وانخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 10.200 جنيه، مقارنة بسعره أمس 10.400 جنيه، أي بمقدار هبوط 200 جنيه بالطن.
وتراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16.400 جنيه ،وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 15.600 جنيه، بدلًا من 15.700 جنيه، أي بمقدار هبوط 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك
بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 19 جنيهًا.

أسعار الأرز للجملة اليوم أسعار الأرز الشعير عريض الحبة أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز الأبيض أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير أسعار الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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