آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

ننشر لكم آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة سواء جوجل أو السوشيال ميديا، حيث سجل سعر الذهب انخفاضاً ملحوظا خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر 2022، في محلات الصاغة.

آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب عيار 24، نحو 1749 جنيه للبيع، و 1794 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 الآن

سجل سعر الذهب عيار 22، نحو 1603 جنيه للبيع، و 1645 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع والشراء بالمصنعية



وصل سعر الذهب عيار 21، عند 1530 جنيه للبيع، و 1570 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18، نحو 1311 جنيه للبيع، و 1346 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 النهاردة

بلغ سعر الذهب عيار 14، حوالي 1020 جنيه للبيع، و 1047 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 النهاردة

بلغ سعر الذهب عيار 12، حوالي 874 جنيه للبيع، و 897 جنيه للشراء.

سعر الذهب لحظة بلحظة

عيار 24، وصل عند 1,749 بيع، و 1,794 شراء.

عيار 22، سجل نحو 1,603 بيع، و 1,645 شراء.

عيار 21 ، بلغ حوالي 1,530 بيع، و 1,570 شراء.

عيار 18، حقق لنحو 1,311 بيع، و 1,346 شراء.

سعر الأونصة الذهب اليوم



سجل سعر الأونصة الذهب اليوم الإثنين الموافق 26-12-2022، نحو 54381 جنيه للبيع، و 55802 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين الموافق 26-12-2022، نحو 12240 جنيه للبيع، و 12560 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام، بلغ حوالي 1935 جنيه، بما يعادل 78.07 دولار.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام، سجل نحو 4837 جنيه، بما يعادل 195.17 دولار.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات، حقق نحو 9675 جنيه، بما يعادل 390.39 دولار.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات، وصل عند 19350 جنيه، بما يعادل 780.79 دولار.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام، تداول لنحو 38700 جنيه، بما يعادل 1.561.58 دولار.

سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام، بلغ حوالي 60952.5 جنيه، بما يعادل 2.459.47 دولار.