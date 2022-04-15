موعد آذان المغرب اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 من الكلمات التي تزيد حدة البحث عنها عبر جوجل منذ الساعات الأولى من الفجر، وذلك لرغبة ربات البيوت في ترتيب مواعيد إعداد الطعام.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواقيت رفع الأذان في القاهرة ودعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 1443 - 2022.

موعد آذان المغرب اليوم الجمعة

يؤذن لصلاة المغرب اليوم الجمعة 14 رمضان 1443 الموافق 15 أبريل 2022 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:20 دقيقة فيما يرفع الآذان في محافظة الإسكندرية والإسماعيلية الساعة 6:19 دقيقة مساءا وفي محافظة بينما يؤذن لصلاة المغرب في محافظة أسوان الساعة 6:12 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب في الجيزة الساعة 6:22 دقيقة.

ويرفع آذان المغرب الساعة 6:12 دقيقة في محافظة دمياط ويؤذن المغرب في محافظة قنا الساعة 6:13 دقيقة مساءا ويؤذن لصلاة المغرب في محافظة الساعة 6:17 دقيقة مساءا.

دعاء يوم الجمعة 14 رمضان 1443

يكثر الملايين من المسلمين من الدعاء في شهر رمضان حيث يعد عبادة في حد ذاتها ولعل من أبرز الأدعية الواردة ما يلي :-

اللهم لا تأخذني بالعثرات .. أقلني في الخطايا والهفوات .. ولا تجعلني عرضة للبلاء.

اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا.

اللهم تولني فيما توليت.. واحفظني عن يميني وعن شمالي.

اللهم أعني عن الصيام والقيام.. وارزقني طاعتك.

اللهم اجعلني من عبادك المستغفرين.. اللهم اشمنلي برحمتك.

اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والدعاء وصالح الأعمال.

اللهم اغسلني من الذنوب.. ونقني من العيوب وأعزني بقلب يلقاك سليم.

اللهم اجعل سعي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا.

الأيام المتبقية على عيد الفطر 2022

تتسع دائرة البحث من موعد آذان المغرب اليوم الجمعة إلى الأيام المتبقية على عيد الفطر حيث لم يعد يتبقى سوى 16 يوما فقط على إجازة العيد والتي ستشمل إجازة عيد العمال أيضا وبذلك تكون الإجازة من يوم (1- 5) مايو المقبل حيث تغلق كافة المصالح الحكومية والمؤسسات كافة أيام العيد وفقا لقانون العمل المصري.

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