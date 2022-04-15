الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء 14 رمضان 2022.. أفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله

دعاء
دعاء

يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 14 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء ومنها دعاء 14 رمضان 2022.. أفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله.

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رمضان 2022.. دعاء اليوم الثانى عشر من شهر رمضان

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دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 2022| أدعية 13 رمضان

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صيغة دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 2022 مكتوب.. نعوذ بك من فتنة القبر

أفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله:

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي، وأنا عبدك لمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.

اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإقراري، وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني.

اللهم أخرج حب المعاصي من قلوبنا، فكلما تبنا عدنا، وكلما ندمنا كررنا، وكلما عاهدناك نقدنا، ربي اهدنا وردنا إليك رداً جميلاً.

استغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، تركتها غفلةً أو سهواً أو نسياناً أو تهاوناً وجهلاً أو قلة مبالاة بها.

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي. سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء. وأنت الغفور الرحيم، يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني، يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي.

اللهم إني استغفرك يا عالم الغيب.. والشهادة من كل ذنب آتيته في ضياء النهار.. وسواد الليل. وفي ملأٍ وخلاءٍ وسرٍ وعلانية يا حليم.

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أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا وجهلًا أو قلّة مبالاة بها، أستغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولًا و فعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.

اللهم إنِّي أتوب إليك توبةً صادقةً من الذنوب والمعاصي والآثام، اللهم أبعدني عن كلِّ شرٍّ واحفظ بصري عن الحرام وسمعي عن الحرام ويدي عن الحرام يا الله برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

أفضل أدعية التوبة والرجوع إلى الله دعاء التوبة رمضان موقع الدستور رمضان 2022 دعاء 14 رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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