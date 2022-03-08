موعد بداية شهر رمضان 2022.. الإمساكية الرمضانية

موعد بداية شهر رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ بداية شهر رجب الماضي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك و إمساكية الشهر الكريم وعدد ساعات الصيام.



موعد بداية شهر رمضان 2022

تبدأ كافة المراكز الشرعية لاستطلاع هلال الشهور الهجرية في استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 1443 يوم 29 شعبان الجاري الموافق 31 مارس المقبل وبذلك يكون أول أيام الشهر الكريم في 2 إبريل المقبل، وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية المبدئية التي يجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان.

ولا يتم الاعتداد بتلك الحسابات الفلكية إلا عقب الإعلان الرسمي لدار الإفتاء المصرية من خلال المؤتمر الصحفي الذي يحضره عدد كبير من رجال الدولة في كافة المجالات ( القوات المسلحة والشرطة، رجال الدين، أعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات والمعاهد المصرية).



إمساكية شهر رمضان 1443

تصدر إمساكية شهر رمضان المبارك عن الهيئة القومية للمساحة حيث يتم تحديد بداية الشهر الكريم ونهايته من خلال الحسابات الفلكية المبدئية التي تشارك في إعدادها مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان حيث أكدت كافة الحسابات أن شهر رمضان هذا العام كاملا.

يحتفل المسلمين في مصر بشهر رمضان من خلال تزين الشوارع والمنازل بالزينة الرمضانية وصنع الحلوى الرمضانية المخصوصة المرتبطة بهذا الشهر ومن خلال شخصية المسحراتي المكلف بإيقاظ الناس لتناول وجبة السحور قبيل الفجر وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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عدد ساعات الصيام في شهر رمضان

موعد بداية شهر رمضان 2022 وعدد ساعات الصيام من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الملايين من المصريين حيث تتراوح عدد ساعات الصيام من 15 إلى 14 ساعة صيام يوميا وذلك وفقا الحسابات الفلكية المخصصة الإجرام السماوية والتي يختص بها علماء الفلك.

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يؤذن لصلاة الفجر وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدتها الهيئة القومية للمساحة في الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة فجرا في حين يؤذي لصلاة المغرب في تمام الساعة السادسة وثمانية وعشرون دقيقة مساءا.