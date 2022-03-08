الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ميعاد بداية شهر رمضان 2022

شهر رمضان
شهر رمضان

ميعاد بداية شهر رمضان 2022.. يفصلنا عن شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا، 26 يوما، مع بداية شهر شعبان، يبحث الكثير من المسلمين عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1443/2022، كما أنه من المتوقع أن تكون عِدة رمضان كاملة 30 يوم لهذه السنة.

 

ميعاد بداية شهر رمضان 2022

 

ميعاد بداية شهر رمضان 2022.. وفقاً لما أعلنته للحسابات الفلكية، أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان 1443 هجرية مباشرةً عقب حدوث الاقتران ، ويوافق في التقويم الهجري  يوم الجمعة 29 شعبان 1443، ويوافق في التقويم الميلادي يوم 1 أبريل 2022، ويعرف باسم " يوم الرؤية".

 

أول أيام عيد الفطر

بحسب إمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجرية، من المفترض أن يكون يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022، في التقويم الميلادي، هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443/2022، وعلي أن تكون غرة شهر شوال يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة 5:37 صباحاً.

 

موعد عيد الأضحى 2022

ووفقاً ما أعلنته دار الإفتاء المصرية وهيئة الإستطلاع ، فإنه من المقرر أن يبدأ عيد الأضحى المبارك 2022، من يوم السبت الموافق 9 يوليو ويظل مستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

 

كيفية صلاة التراويح

يبدأ وقت الصلاة بعد أداء فرض صلاة العشاء، والأفضل أن تصلي بعد السنة، ويستمر وقتها حتي طلوع الفجر، ولا تُقضى صلاة التراويح بعد ذلك.

أما عن كيفية صلاة التراويح في البيت فهي كغيرها من الصلوات، حيث يستقبل المصلي القبلة ويبدأ صلاته بتكبيرة الإحرام، ويقرأ دعاء الاستفتاح سراً، ويكمل الركعتين كالمعتاد ويسلم، ثم يبدأ من جديد ويفعل ذلك في كل ركعتين من صلاة التراويح، ويتم استكمالها إما بثماني ركعات أو 10 ركعات أو حتى 20 ركعة حسب القدرة.

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وائل لطفي

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