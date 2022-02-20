تعرف على موعد شهر رمضان 2022 فى مصر

موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان 2022 الذي ينتظره الملايين في العالم العربي والإسلامي، بعد دخول شهر رجب 1443، واقتراب شهر شعبان، يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد قدوم شهر رمضان 1443/2022.

وتم استطلاع هلال رجب من دار الإفتاء المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 29 من جماد آخر، ويوافق 1 فبراير 2022، بعد صلاة المغرب، فاليوم 19 رجب 1443، ويتبقى 11 يوما على انتهاء شهر رجب، وبداية شهر شعبان، الذي يكون إما 29 يوماً أو 30 يوماً بحسب الرؤية الشرعية.

موعد شهر رمضان 2022 في مصر

طبقا للحسابات الفلكية، أشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور محمد جاد القاضي، إلي موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022، من المقرر أن يكون يوم 1 أبريل 2022، موضحاً أنه من المفترض أن يكون 2 أبريل القادم أول أيام شهر رمضان الكريم.

أضاف القاضي، بأنه يتم تحديد موعد شهر رمضان المبارك عن طريق الحسابات الفلكية المعدة من قبل المعهد من خلال الدراسات والابحاث العملية، ويتم استطلاع غرة الأشهر الهجرية، في العديد من الأماكن علي حدود المحافظات، مثل ما يلي: (محطات الرؤية في القطامية - أو أعلى جبال سانت كاترين - في محافظة الوادي الجديد أو على الحدود).

الرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية

من المقرر لقدوم شهر رمضان المبارك 1443/2022، طبقاً للحسابات البحوث الفلكية، إن يكون يوم 2 أبريل 2022، من الممكن أن يتم تغيير الموعد ويرجع ذلك لدار الإفتاء بعد إجراء الاستطلاع في مختلف البلدان العربية والإسلامية، وفي حالة ثبوته شرعياً فإن رمضان المقبل يأتي مبكرًا بـ11 يوماً عن رمضان الماضي الذي حل 13 أبريل 2021.

ويبدأ استطلاع هلال شهر رمضان الكريم يوم 29 شعبان من كل عام، عن طريق دار الإفتاء بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

كام يوم علي شهر رمضان 2022

يفصلنا 41 يوما، علي شهر رمضان الكريم 2022.

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