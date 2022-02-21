الثلاثاء 22 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اجازات شهر مارس 2022

اجازات شهر مارس 2022
اجازات شهر مارس 2022

اجازات شهر مارس 2022 والعطلات لهذا العام.. يتسأل الكثير من المواطنين حول مواعيد العطلات الرسمية القادمة لعام 2022، التي ينتظرها الملايين من الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة، لكي يحصلون على إجازات رسمية تكون مدفوعة الأجر في المناسبات المختلفة سواء كانت مناسبة دينية أو مناسبة قومية أو مناسبة وطنية، وتستعرض "الدستور" في السطور التالية اجازات شهر مارس 2022 وباقي مواعيد العطلات الرسمية المتبقية.

 

  إجازات 2022  

تحرص “الدستور” على تقديم جميع ما يهم القاريء، فالأجندة الخاصة بالعطلات الدينية والاجازات القومية والعطلات الوطنية في عام 2022، يتزايد البحث عنها يوميا.
تقوم الدولة المصرية بمنح العمال والموظفين إجازة وتكون بأجر كامل في أيام الإجازات الرسمية والتي تختلف بها الاحتفالات وهي كالتالي:- بدأ العام الميلادي الجديد بإجازة الموظفين في يوم 7 يناير 2022 يوافق عيد الميلاد المجيد، وتلت هذه الإجازة مناسبة في يوم 25 يناير والذي وافق عيد الشرطة.

اجازات شهر مارس 2022

يبحث كثير من المواطنيين عن الاجازات القادة للموظفين خلال الأسابيع القادمة، ويشهد شهر مارس على اجازات نهاية الأسبوع، العطلات الأسبوعية بشكل أساسي.

  • إجازة الموظفين في يوم 25 أبريل يوافق عيد تحرير سيناء وشم النسيم.
  • إجازة الموظفين في يوم 2 - 5 مايو يوافق عيد الفطر المبارك.
  • إجازة الموظفين في يوم 30 يونيو يوافق ذكرى ثورة يونيو.
  • إجازة الموظفين في يوم 8 يوليو يوافق وفقة عرفات.
  • إجازة الموظفين في يوم 9-12 يوليو يوافق عيد الأضحى المبارك.
  • إجازة الموظفين في يوم 12 أغسطس يوافق رأس السنة الهجرية.
  • إجازة الموظفين في يوم 6 أكتوبر يوافق عيد القوات المسلحة.
  • إجازة الموظفين في يوم 18 أكتوبر يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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