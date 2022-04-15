المحافظين اليوم| متابعة تحريك أسعار البنزين ومشروعات جديدة وافتتاح مساجد

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات، وترصد "الدستور" في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة:

«التنمية المحلية»: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي بعد تحريك أسعار البنزين

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة، وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

اللواء محمود شعراوي

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

افتتاح 43 مسجدا في عدد من محافظات الجمهورية

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 34 مسجدًا في مختلف المحافظات، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا ، منها ( 818 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.

افتتاح مسجد

محافظ أسوان: إجراءات سريعة للتعامل مع شكوى مزارعي الكاجوج للتعدي على حرم المصرف

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكاتف كافة الجهود بين الأجهزة المعنية لمواصلة سلسلة حملاتها المكبرة الهادفة لإزالة كافة أشكال التعدى سواء الصادر لها قرارات سابقة أو المستحدثة فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وجاء ذلك من أجل الحفاظ على أراضى الدولة سواء البناء أو الزارعية أو الرى من أى محاولات للتعدى عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه يتم التشديد على المسئولين بضرورة المتابعة الميدانية اليومية لرصد أى تعديات لسرعة التعامل معها أولاً بأول، ولاسيما أن ذلك يشهد متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبتعليمات من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية.

رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالمنطقة المحيطة بقلعة شالي

التقي محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة بالدكتور هابي مصطفى ممثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز والإدارات المعنية بالمركز لمتابعة آخر الأعمال التي تتم بالمنطقة المحيطة بقلعة شالي الأثرية لكونها مزاراً تاريخياً مهما خاصةً بعد ترميمها وتعزيز مكانة مدينة سيوة كواجهة للسياحة البيئية.

وأكد رئيس مدينة سيوة أن تطوير المناطق الأثرية وحماية التراث ينعكس بشكل قوي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الحادي عشر المعني باستدامة المدن والمجتمعات المحلية، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69 ألفا و948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 270 ألفا و963 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات 4763 شاحنة.

ميناء دمياط

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16206 آلاف و206 أطنان شملت 13300 طن فوسفات و1567 طن بولي إيثلين و1215 طن أسمنت و124 طن بصل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و546 طنا تضمنت 321 طن مواسير و999 طن زيت طعام و5866 طن خردة و14309 أطنان قمح و18816 طن فول و1673 طن خشب زان و1839 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 562 طنا.

«قومي المرأة بكفر الشيخ» يدرب 1800 سيدة على ريادة الأعمال

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ، من تنفيذ 72 دورة تدريبية من خلال فعاليات برنامج ريادة الأعمال والذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، مستهدفة تدريب 1800 سيدة بقرى مركز مطوبس "حياة كريمة"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المجلس القومي للمرأة

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص، وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، والتعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر