موعد أذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام

في الساعات الأولى من النهار يحظى موعد أذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان على نسب مشاهدة عالية عبر المؤشرات البحثية لرغبة ربات البيوت في ترتيب موائد الإفطار.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير توقيت الأذان في يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 وعدد ساعات الصيام وأبرز الأدعية في رمضان 1443.

موعد أذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان

وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة فإن موعد الآذان لصلاة المغرب يوم الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان سيكون في تمام الساعة 6:28 مساءا في محافظة القاهرة، وبذلك تصل ساعات الصيام إلى 15 ساعة ودقيقتين.

ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:27 دقيقة مساءا ويرفع الآذان لصلاة المغرب في محافظة الساعة 6:12 دقيقة مساءا وفي محافظة أسيوط يؤذن للمغرب الساعة 6:19 دقيقة مساءا وبينما يرفع آذان صلاة المغرب في محافظة الجيزة الساعة 6:21 دقيقة مساءا ويؤذن للصلاة في الساعة 6:23 دقيقة مساءا.

إمساكية شهر رمضان المبارك

أكدت إمساكية المواقيت أن عدد أيام شهر رمضان المبارك 30 يوم، وذلك وفقا للحسابات الفلكية حيث أعلنت دار الإفتاء أن السبت 2 أبريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يعد أقل عدد ساعات صياما خلال العام والتي وصلت إلى 14 ساعة و14 دقيقة في حين أن أطول أيام ساعات الصيام هو يوم 30 رمضان والتي تصل فيه ساعات الصيام إلى 15 ساعة و15 دقيقة.

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة أن صلاة العيد في محافظة القاهرة ستقام في تمام الساعة 5:37 دقيقة وتختلف من محافظة إلى أخرى حيث تقام وفقا لتوقيت آذان الفجر في كل محافظة على حد.

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أدعية شهر رمضان المبارك مكتوبة

يبحث الملايين من المسلمين عن موعد أذان المغرب اليوم الثاني عشر من رمضان والأدعية الواردة في الشهر الكريم ولعل أبرزها ( اللهم لك الحمد كله أن بلغتنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ماقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.