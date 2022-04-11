الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث معلمي ومعلمات الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، عن رابط منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية، عبر محركات البحث جوجل، لتلقي التدريب كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين 

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تدريب المعلمين بالصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، لليوم الثاني على التوالي، وهي منصة رسمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم هدفها تدريب المعلمين، ويستمر التدريب لمدة 4 أيام.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر رابط منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين التالي للحصول على التدريب.. cpd.moe.gov.eg

مدة تدريب المعلمين على مستوى الجمهورية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدة التدريب الذي يستمر من 10 أبريل وحتى 14 أبريل، من خلال خطاب رسمي أرسلته لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

وحتى يستطيع المعلمين الحصول على التدريب عبر منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين، يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات تسجيل الدخول عبر منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين 

* عبر هذا الرابط  cpd.moe.gov.eg

  • ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
  • ثم كتابة البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

*سيتم  فتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة.

* ثم النقر على محاضرة البث المباشر.

  • سيتم  تحميل برنامج TEAMS علي جهازك حيث أدار الجلسة من هذا البرنامج.

* سيقوم بالنقر على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

 

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وكانت قد اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص يوم الأحد 10 أبريل، ليكون تدريب معلمو الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل.

كما خصصت إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل على أن يتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.

وقررت الوزارة، أن يتم تفعيل البريد الإلكتروني لكل معلم مستهدف، ثم يتم  تسليمة مسئول الإحصاء بالإدارات التعليمية كشوف المعلمين المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة وفقا لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكترونى الخاص بالخطة الدراسية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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