الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طرق استعلام محكمة النقض مدني.. وأبرز الخدمات القضائية إلكترونيًا

محكمة النقض
محكمة النقض

استعلام محكمة النقض مدني من الكلمات البحثية التي تصدرت القائمة الرئيسية للبحث خلال الأونة الأخيرة عبر جوجل، وذلك لرغبة المتقاضين والمحامين في انجاز الإجراءات القضائية.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الطعن وأبرز الخدمات القضائية المتاحة عبر المواقع الإلكترونية.

استعلام محكمة النقض مدني

أتاحت محكمة النقض مؤخرًا العديد من خدماتها بشكل إلكتروني عبر موقعها، وذلك لتسهيل إجراءات التقاضي خاصة وأن المحكمة تنظر كافة القضايا من جميع محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع محكمة النقض الإلكتروني .
  • الضغط على أيقونة خدمة الطعون المدنية.
  • الاختيار عن نوع الاستعلام (بالرقم الكلي أو برقم الطعن او جدول الجلسات).
  • إدخال كافة البيانات عن الطاعن ورقم القضية في الاستئناف.
  • الضغط على زر الاستعلام.
  • الحصول على كافة تفاصيل التقاضي في محكمة النقض (رقم القضية، تاريخ الجلسات، الدائرة التي تنظر الطعن،…).

يمكن الاستعلام عن طريق المحامي أو أحد أطراف الطعن المقدم، وذلك لضمان سرية المعلومات القضائية حيث تمنح المحكمة خدمة الاستعلام عن طريق الرقم الساخن بالاتصال على رقم 19681.

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خدمات القضاء الإلكترونية في مصر

أتاحت وزارة العدل العديد من الخدمات القضائية عبر المنصة الإلكترونية ولعل أبرزها ما يلي :-

  • الاستعلام عن رول الجلسة في القضية التي يتم إدخال بياناتها.
  • الاستعلام عن موقف الدعوى التي يتم إدخال بياناتها.
  • الاستعلام عن رول الدعوى التي يتم إدخال بياناتها.
  • الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه على القضية.

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كما يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تجمع العديد من الخدمات القضائية رفع دعوى قضائية ومتابعة إجراءات التقاضي و عمل توكيل لمتابعة القضايا للمحامين وتحرير إقرار بتصحيح بيانات قضية بالإضافة إلى إجراءات التوثيق في جميع محافظات الجمهورية.

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خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض إلكترونيًا

رسوم الاستعلام عن رقم الطعن 

يمكن استخدام موقع استعلام محكمة النقض مدني وفقًا للخطوات السابقة كما يمكن الاستعلام عن رقم الطعن بدفع رسوم لا تتخطى الـ 5 جنيهات لدى شباك المحكمة الموجود في الطابق الأرضي، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية لتفادي خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد Covid - 19.

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