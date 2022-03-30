الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

برقية تهنئة من «النقض» إلى الرئيس السيسى بمناسبة رمضان

المستشار عبد الله
المستشار عبد الله شوضة

بعث المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المستشار عبد الله شوضة في برقيته: "يطيب لي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر أن أبعث لسيادتكم بأجمل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان العظيم سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سيادتكم بالخير واليمن والبركات وفقكم الله وسدد خطاكم".

كما بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى عددًا من برقيات التهاني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير العدل وشيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس الدولة.

كما هنأ المستشار عبد الله شوضة، رؤساء مجلسي النواب والشيوخ.

رئيس محكمة النقض مجلس القضاء الأعلى برقية تهنئة شهر رمضان المبارك رئيس الجمهورية

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