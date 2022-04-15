الجمعة 15 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وتثبيت سعر السولار

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل/يونيو 2022.

أسعار البنزين الجديدة

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتي:
7,50 جنيه للتر بنزين 80 
8,75 جنيه للتر البنزين 92 
9,75 جنيه للتر بنزين 95 
وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر 
وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات  400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه 
وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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