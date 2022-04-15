شركة استثمارية إماراتية كبرى: الاقتصاد المصري نجح في الصمود أمام التحديات

نقل موقع "تريد آرابيا" المعني بالاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إشادة شركة ADQ "القابضة- أبوظبي"وهي شركة استثمارية إماراتية كبرى بأداء الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

وأوضح الموقع أن شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية كانت قد أعلنت مؤخراً عن إنجازها لعددٍ من الصفقات الاستثمارية في شركات مدرجة في البورصة المصرية، ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن استثمارات الشركة تعكس الثقة المتواصلة بإمكانات الاقتصاد المصري، لاسيما مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر وتفوقه على غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة حيث تشير تقديرات العام الحالي إلى أن تصل إلى 5.5٪، وهو ما أكدت عليه الشركة الإماراتية البارزة.

وأضاف الموقع: "جاءت هذه الاستثمارات مدفوعة بقوة الاستهلاك المحلي، وبنمو الإنتاج وإمكانات التصدير الهائلة غير المستغلة، والتوقعات التجارية الإيجابية لمصر، بفضل موقعها الاستراتيجي والحجم الكبير لسوقها المحلي".

ونقل الموقع عن محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لِـ"القابضة" (ADQ) قوله: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الشقيقة بروابط وثيقة تعززها العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة"، مضيفًا "قمنا بتنفيذ العديد من الفرص الاستثمارية سعيًا لتحقيق فوائد تجارية قوية ونمو مستدام".

وتابع السويدي أن الصفقات الاستثمارية الأخيرة هي شهادة على التزام الشركة بتعزيز الشراكة الاستثمارية مع مصر على المدى البعيد، ومواصلة توظيف رؤوس الأموال في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن الشركة القابضة (ADQ) تعد مستثمرًا قوياً في الاقتصاد المصري، حيث أسست مكتبًا لها في القاهرة وأنجزت منذ إطلاق منصتها عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات التي حققت عوائد مالية قوية.