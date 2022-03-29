خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة النقض إلكترونيًا

أتاحت محكمة النقض خلال الفترة الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، خدمة الاستعلام عن قضية في محكمة النقض، وذلك تيسيرا على المتقاضين والمترددين على محكمة النقض من القضاة والمحامين.

الاستعلام عن قضية في محكمة النقض

تأتي خدمة الاستعلام عن قضية في محكمة النقض والخدمات الإلكترونية ترسيخا لمبدأ العدالة القضائية الناجزة والتي بادرت بها محكمة النقض في مجال التقاضي الإلكتروني لمواكبة المراحل الانتقالية للدولة نحو التطور والتكنولوجيا في جميع المجالات لاسيما الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيلا لإجراءات التقاضي وبداية لعصر الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بالدولة المصرية التي تسعى جاهدة لبناء "الجمهورية الجديدة" بكل تفاصيلها.

وتقدم محكمة النقض مجموعة من الخدمات الإلكترونية المجانية للمواطنين من ضمنها قسم خاص بالمبادئ القانونية وقسم للتشريعات وآخر لإصدارات المحكمة القانونية وأيضا العديد من الأخبار القضائية الهامة التي تخص محكمة النقض وبعض المعلومات التاريخية عن محكمة النقض ونشأتها كأعلى محكمة قضائية في مصر ومراحل تطورها باعتبارها قمة الهرم القضائي.

رابط محكمة النقض للاستعلام عن قضية

وفي هذا التقرير أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها محكمة النقض من خلال موقعها الإلكتروني من خلال موقع محكمة النقض.

وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقع محكمة النقض، والاستعلام عن الطعون القضائية بأكثر من آلية، سواء الطعون الجنائية أو الطعون المدنية وكذلك مواعيد الجلسات بمحكمة النقض وأسماء الدوائر المنعقدة والمخصصة لنظر الطعن المستعلم عنه.

وتستعلم عن الطعون على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض إلكترونياً في الخطوات الأتية بعد الدخول على موقع المحكمة يظهر أعلى الصفحة الرئيسية عدة اختيارات من ضمنها الخدمات الإلكترونية وعند الضغط عليها يظهر اختياران هما (خدمات الطعون الجنائية، وخدمات الطعون المدنية) بمحكمة النقض.

تظهر خيارات (خدمات الطعون الجنائية) يظهر ثلاثة مربعات (جدول الجلسات، والاستعلام برقم الطعن، و الاستعلام بالرقم الكلي).

وبالضغط على (جلسات الطعون) تظهر جميع جلسات الدوائر الجنائية بمحكمة النقض التي تم تحديد موعد نظرها وتم توزيعها على الدوائر الجنائية بالمحكمة والتي صنفتها الخدمة الإلكترونية للطعون حسب "تاريخ انعقاد جلسة الطعن" على الأحكام الجنائية أمام محكمة النقض وأيضا تصنف حسب "اليوم" المحدد لها و"اسم الدائرة" والذي يسمى بحسب يوم الأسبوع وبجانبه أحد الحروف الأبجدية المستخدمة في أسماء الدوائر فعلى سبيل المثال ( دائرة الإثنين جنائي "أ" - دائرة الإثنين جنائي "ب"، أو دائرة الأربعاء جنائي "ج"، والسبت جنائي "و").