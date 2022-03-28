الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النقض» تؤيد إعدام متهمي قاتلي طفل في كفر الشيخ

اعدام
اعدام

أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات على المتهمين بقتل طفل، مع سبق الإصرار والترصد بكفر الشيخ.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات المختصة حكما بمعاقبة المتهم “محمد.أ”، بالإعدام ومعاقبة “محمد. م” بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة المتهم “علي.ا” بالإعدام، لاتهامهم بقتل المجني عليه.

البداية عندما أمرت جهات التحقيق بإحالة 3 متهمين بقتل طفل يدعى “إبراهيم. ع”، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقدوا العزم على قتله، وذلك لمشاهدة الطفل لعمه المتهم الذي يدعى “علي. ا”، فى أحضان والدته وتهديده إياه بإخبار والده بما رأى.

وأكد أمر الإحالة، أن المتهم قرر التخلص من ابن شقيقه، واستعان بالمتهمين الآخرين للتخلص منه فتوجه المتهمان الأول والثاني إلى المكان المتواجد فيه الطفل المجنى عليه، وعندما رآه انقض المتهم الأول عليه، ولف رباط على عنقه، وشنق جسده على شجرة حتى لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة

وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أصدرت قرارًا في وقت سابق بمعاقبة المتهم محمد.أ بالإعدام ومعاقبة “محمد. م” بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة المتهم “علي.ا” بالإعدام.

قبل أن يطعن المتهمون دون المتهم الغيابي على الحكم الصادر بمحكمة الجنايات أمام محكمة النقض، التي أصدرت قرارا بقبول طعن الطاعنين شكلًا، ورفضه موضوعًا، وأيدت حكم الجنايات.

 

محكمة النقض حكم الإعدام ا محكمة الجنايات طفل الإصرار والترصد كفر الشيخ

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وائل لطفي

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