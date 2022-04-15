الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التنمية المحلية»: لا زيادة في تعريفة النقل الجماعي بعد تحريك أسعار البنزين

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة، وزيادتها 25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المواطنين، بالتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أي شكوى في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: "[email protected] ".

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات، بالإعلان عن أرقام التواصل الفوري لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن للتسهيل على المواطنين في التواصل الفوري في حالة وجود أي مشكلات تواجههم أو أي زيادة في تعريفة الركوب بالمحافظة.

مخالفين التواصل الاجتماعي مواطن وزير التنمية المحلية تنسيق ريف جهة ادار تحرير محاضر للمخالفين ليا

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