نشرة منتصف الليل.. اختراق الأمن المصرى لصفوف داعش وموعد صرف مرتبات إبريل

أحداث كثيرة شغلت المصريين خلال الساعات القليلة الماضية على أكثر من مستوى، وهناك العديد من الأخبار وما يُشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.

مواجهة الإخوان الفن والسينما

ولعلّ البحث عن مسلسل الاختيار 3 هو أكثر ما شغل المصريين على محركات البحث (جوجل) ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، والتي أبرزت الكثير من الأحداث الحقيقية والفيديوهات التوثيقية لتخطيط جماعات الإخوان في تنفيذ عمليات التفجير والقتل.

وسلطت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار ضمن مشاهدها على مواجهة تنظيم الجماعة كل ما يتعلق بالفن في مصر، للتفاصيل اضغط هنا...

«العائدون» يوثق كيف تمكن الأمن المصري من دخول بطن «داعش»

وفي ذات السياق، زادت عملية البحث حول ما جرى في الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون بطولة الفنان أمير كرارة وأمينة خليل، والتي شهدت الكثير من الأحداث أهمّها دخول الأمن المصري بطن التنظيم واختراق كياناتهم.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون الذي يعرض على قناة "dmc دراما"، العديد من المشاهد التي تُوثّق كيفية اختراق أنظمة داعش وتمكن الأمن المصري من الدخول وسط التنظيم، للتفاصيل اضغط هنا..

«خافت جوزها يعرف» أم قتلت رضيعتها وألقتها فى الصرف الصحى.. ما القصة؟

من الأخبار الحزينة التي مرّت علينا خلال الساعات الأخيرة، تلك الواقعة التي تُظهر قساوة الأم على رضيعتها وانتقامها بالقتل لمجرد خوفها من زوجها المسافر في بلاد الخارج.

حيث شهدت منطقة الوراق بالقاهرة واقعة مأساوية كشفت عن قتل أم لرضيعتها التي لم تبلغ أربعين يومًا من ولادتها، وتم القبض عليها وعند مواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، للتفاصيل اضغط هنا...

جدول موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2022

كما شهدت عمليات البحث انتظار العمال الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وعمال شركات قطاع الأعمال العام، موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2022، خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء تعديل حدود الراتب وزيادة الأجور والوصول للحد الأدنى، تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت وزارة المالية في بيانها الرسمي عن صرف مرتبات شهر إبريل ضمن كتابها الدوري على مدار 4 أيام، للتفاصيل اضغط هنا...

الرئيس التونسي يجدد رفضه التدخل في الشأن الداخلي للبلاد

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، التدخل في الشأن الداخلي لبلاده بأي شكل من الأشكال.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الرئيس سعيد اجتمع اليوم مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مضيفة أن هذا الاجتماع كان مناسبة أكد خلالها الرئيس سعيد التمسك برفض التدخل في الشئون الداخلية لبلادنا، للتفاصيل اضغط هنا.....

الولايات المتحدة تشدد العقوبات ضد المؤسسات المالية الروسية

أفادت مصادر أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تشديد العقوبات ضد المصارف في روسيا، وأنَّ الإدارة الأمريكية تخطط لتوسيع العقوبات ضد المؤسسات المالية الروسية، وهذا سيشمل تشديد العقوبات القائمة ضد مصرف سبيربنك، للتفاصيل اضغط هنا...