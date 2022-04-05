الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«خافت جوزها يعرف» أم قتلت رضيعتها وألقتها في الصرف الصحي.. ما القصة؟

أم قتلت رضيعتها
أم قتلت رضيعتها

أخبرت زوجها في سفره أنَّها حامل في أُنثَّى، وبعد مرور عدة أشهر وبلوغها الوضع، فوجئت بأنَّ الجنين خُلقَ ذكرًا على غير الحقيقة، فما كان عليها سوى قدومها على شنق رضيعتها التي لم تُكمل أربعين يومًا من ولادتها، وإلقائها في "بلوعة صرف صحي" خوفًا من علم زوجها وحدوث أي أضرار عائلية كما زعمت بأقوالها أمام النيابة العامة.

 

ما القصَّة؟

شهدت إحدى المناطق المشهورة في محافظة الجيزة، وبالتحديد منطقة "الوراق" واقعة مأساوية لم يسبق لها كثير من الأمثلة الضاربة، حيث قتلت والدة رضيعتها التي لم تبلغ أربعين يومًا بعد وضعها في عيادة "الولادة" خوفًا من علم زوجها أنَّ الموضوعة هي أُنثى وليس ذكرًا.

وتعود القصَّة إلى اكتشاف مقتل رضيعة لم تكمل يومها الأربعين مقتولة شنقًا ومُلقاة داخل إحدى بالوعات الصرف الصحي بمنطقة الورَّاق، وبتعيين الأجهزة الأمنية حول الواقعة، اكتشفت أنَّ الطفلة هي بنت إحدى السيدات المتواجدات بالمنطقة، وأنَّ الأم هي من قامت بذلك.

بلسان متأجّج وعيون ترتجف من شدّة البكاء، واهتزاز غير طبيعي لجميع أعضاء البدن، اعترفت الأمّ بارتكابها الواقعة، أمام الأجهزة الأمنية، وتؤكد فعلتها الإجرامية بسبب خوفها من زوجها الذي كان على وشك النزول إلى مصر خلال هذه الأيام.

بيان الأمن

تمكن رجال الأمن بالجيزة من كشف تفاصيل واقعة مقتل رضيعة لم تكمل يومها الأربعين على يد والدتها التي ألقت جثتها ببالوعة صرف صحي بالوراق، حيث تبين أن المتهمة أبلغت زوجها المسافر بأنها حامل في طفل ذكر على غير الحقيقة وعقب ولادتها بـ40 يومًا ومع قرب مجيء زوجها اختمرت في ذهنها فكرة التخلص من الطفلة وإلقاء جثتها ببالوعة صرف صحي.

كان المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق قد تلقى بلاغاً من عمال صرف صحي بالعثور على جثة رضيعة داخل بالوعة صرف صحي بمدخل أحد العقارات. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيعة لم تكمل يومها الأربعين من ولادتها بها آثار خنق، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم ضبط المتهمة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة خوفاً من زوجها المسافر بالخارج بعدما أخبرته بأنها حامل بولد إلا أنها أنجبت بنتا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حي منطقة الوراق حي الوراق منطقة الوراق قسم الجيزة وكيل نيابة قسم الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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