الرئيس التونسى يجدد رفضه التدخل فى الشأن الداخلى للبلاد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، رفضه التدخل في الشأن الداخلي لبلاده بأي شكل من الأشكال.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن الرئيس سعيد اجتمع اليوم مع وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندي، مضيفة أن هذا الاجتماع كان مناسبة أكد خلالها الرئيس سعيد التمسك برفض التدخل في الشئون الداخلية لبلادنا.

وشدد «سعيد» على ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

تأتى تصريحات الرئيس التونسى على خلفية تصريح لفرنسا اليوم أعربت من خلاله عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن تمسكها باحترام دولة القانون وباستقلالية السلطة القضائية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية ردًا على سؤال حول موقف فرنسا من قرار حل البرلمان بتونس، أن بلاده ترغب في عودة السير العادي للمؤسسات في أفضل الآجال حتى يتسنى لها الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية.

وأمس الإثنين، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلاده، خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه مع فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بقصر قرطاج، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.