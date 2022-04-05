الاختيار 3 الحلقة 4.. كيف واجه «الإخوان» الفن والسينما في مصر؟

سلطت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 الضوء على مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية لكلّ ما يتعلَّق بالفن والمرأة والسينما في مصر.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

وأثارت الحلقة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها مشهد خوف أحد المواطنين أصحاب المهن الفنية من تفجير الإخوان صالونه الفني في أحد ميادين مصر، حيث حاولت جماعة الإخوان تدمير الفنّ والتشكيك فيه ومنع المرأة من مُمارسة أعمالها الفنّية المُختلفة، كذلك هدم السينمات وشاشات العرض.

وزعمت جماعة الإخوان أنَّها تُريد تطوير الفن وجعله في صورة راقية، وهو على غير الحقيقة، حيثُ هددت بتفجير السينمات وشاشات العرض التي تُذيع الأعمال الفنية سواء سينما أو مسرح أو حتى فنّ تشكيلي.

سينما الإخوان

ولجأت منظمات جماعة الإخوان، إلى طرح فيلم وثائقي على قنواتها الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «وحدة مكافحة الزندقة»، باعتباره أولى أفلام «سينما الإخوان»، التي أطلقها جماعة الإخوان وأرادوا من خلالها بثَّ الإخوانية.

وظهر في فيلم «وحدة مكافحة الزندقة» الموجود على موقع «يوتيوب» شاب يشاهد مباراة لكرة القدم، سمع صوت طرق على الباب فخرج ليجد رجلاً ملتحيًا يلبس جلبابًا واسعًا، فسأله الشاب عن سبب طرقه الباب فرد: «جئت من وحدة مكافحة الزندقة لقياس مدى زندقتك».

بخلاف جُرعة جماعة الإخوان المُكثّفة التي تبُّثها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمها أنَّ الجماعة ليست إرهابية وليست متعصِّبة، وهو عكس ما ظهر في فترة الانقلاب وثورة 30 يوليو أثناء تولّي المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة» وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.