الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 4.. كيف واجه «الإخوان» الفن والسينما في مصر؟

الاختيار 3
الاختيار 3

سلطت الحلقة الرابعة  من مسلسل الاختيار 3 الضوء على مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية لكلّ ما يتعلَّق بالفن والمرأة والسينما في مصر.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

وأثارت الحلقة حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها مشهد خوف أحد المواطنين أصحاب المهن الفنية من تفجير الإخوان صالونه الفني في أحد ميادين مصر، حيث حاولت جماعة الإخوان تدمير الفنّ والتشكيك فيه ومنع المرأة من مُمارسة أعمالها الفنّية المُختلفة، كذلك هدم السينمات وشاشات العرض.

وزعمت جماعة الإخوان أنَّها تُريد تطوير الفن وجعله في صورة راقية، وهو على غير الحقيقة، حيثُ هددت بتفجير السينمات وشاشات العرض التي تُذيع الأعمال الفنية سواء سينما أو مسرح أو حتى فنّ تشكيلي.

سينما الإخوان

ولجأت منظمات جماعة الإخوان، إلى طرح فيلم وثائقي على قنواتها الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «وحدة مكافحة الزندقة»، باعتباره أولى أفلام «سينما الإخوان»، التي أطلقها جماعة الإخوان وأرادوا من خلالها بثَّ الإخوانية.

وظهر في فيلم «وحدة مكافحة الزندقة» الموجود على موقع «يوتيوب» شاب يشاهد مباراة لكرة القدم، سمع صوت طرق على الباب فخرج ليجد رجلاً ملتحيًا يلبس جلبابًا واسعًا، فسأله الشاب عن سبب طرقه الباب فرد: «جئت من وحدة مكافحة الزندقة لقياس مدى زندقتك».

الاختيار3 الحلقة 4|فشل ذريع لمرسي وجماعته في كشف حساب الـ 100 يوم

الاختيار 3 الحلقة 4.. تفاصيل تأسيس البلتاجي خلايا نوعية لتصفية الشخصيات العامة

بخلاف جُرعة جماعة الإخوان المُكثّفة التي تبُّثها باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمها أنَّ الجماعة ليست إرهابية وليست متعصِّبة، وهو عكس ما ظهر في فترة الانقلاب وثورة 30 يوليو أثناء تولّي المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد.

 

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة» وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.

الاختيار 3 الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 جماعة الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

«الاختيار 3» الحلقة 4.. ضابط الأمن الوطنى يرصد ظهور «بديوى» قائد خلية مدينة نصر

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

الاختيار 3 الحلقة 4.. حكومة الإخوان تطالب المصريين بارتداء الملابس القطنية لمواجهة أزمة الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير الخارجية الإسرائيلى يدين «جرائم الحرب» فى أوكرانيا