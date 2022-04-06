الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«اختراق صفوف الإرهابيين».. «العائدون» يوثق كيف تمكن الأمن المصرى من دخول بطن «داعش»

العائدون
العائدون

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الذي يعرض على قناة "dmc دراما"، مشاهد حقيقية توثّق كيف تمكن الأمن المصري من دخول بطن تنظيم داعش الإرهابي.

وترصد "الدستور" كيف تمكن الأمن المصري من اختراق صفوف التنظيم الإرهابي.

عندما ظهرت التيارات الإسلامية وقت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأرادوا تفكيك الدولة المصرية وإدارة شؤون البلاد، عمّل الأمن المصري على وقف تغلغل منهجية التكفيريين وتكدير حركة نشرها في البلاد، فضلاً عن منع مؤسسات الدولة الوطنية وحمايتها من التفكك والانصياع وراء مشروع جماعة الإخوان المُهلك.

حاولت الأجهزة الأمنية بكل جهودها استهداف وإرباك المشاهد السياسية التي كانت تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لفرضها على الشعب وجيشه آنذاك.

وكان لأمن الاستخبارات دورٌ كبيرٌ في اختراق أنظمة جماعة الإخوان ودوائرهم  التي كانت لا تسعى إلا للخراب، حيثُ كانت تُراقب صنع القرارات في هياكل الجماعة، والتعامل معها وفقًا لاستراتيجية الأمن المصري، سواء بـ"التحرك المُبكر والصد"، أو "الضربات الاستباقية"، أو "مهاجمة الكيانات الخاصة بهم".

كما أنَّ تجنيدا مباشرا للقيادات الفاعلة وسط التنظيم، كان من أهم النقاط التي جمعت قدرا كبيرا من الأوراق والوثائق التنظيمية، وكان لها الفضل في اختراق الأمن المصري المكوّنات الراديكالية المسلحة.

وأبرزت تقارير توظيف قيادات مصرية في كيانات التنظيم في مارس 2011، ساهمت في تعرية الداخل التنظيمي لجماعة الإخوان، على رأسها "مكتب الإرشاد" الذي اخترقه الأمن المصري بالصوت والصورة، وسُجلّ خلالها كلّ اللقاءات التي كانت تتم بين جدران مقر سلطة الجماعة.

إضافةً إلى عدد من المقار الرئيسية التي تحولت غرف عمليات للجماعة ونشاطها تحت مسميات وهمية كمؤسسات تجارية، وشركات سياحية، ومدارس خاصة.

ضبط لاب توب

وزادت محاولات الأمن المصري لاختراق المعلومات الخاصة بخلايا جماعات الإخوان وروافدها في عام 2013، حين تمكنت الأجهزة من اختراق لجانهم الالكترونية، والحصول على جهاز "لاب توب" خاص بقائد الجناح المسلح، محملاً عليه التفاصيل الكاملة للخلايا النوعية التي أسسها محمد كمال، فضلاً عن خريطة الأماكن المستهدفة، ما أسهم في اختراق تلك الخلايا المسلحة وتفكيكها مبكرًا، فضلاً عن تجنيد عناصر فاعلة في المؤسسات الإعلامية الإخوانية التي تبث من داخل تركيا وقطر ولندن.

مسلسل العائدون

تدور أحداث مسلسل العائدون حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

يشارك في بطولة مسلسل العائدون كل من أمير كرارة وهاني رمزي وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر والمتحدة للخدمات الإعلامية للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير مشاهده في العديد من الدول الأجنبية خارج مصر.

كما يشارك في بطولة المسلسل كوكبة من الفنانين ، منهم هاني رمزي ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وبعض الفنانين العرب.

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وائل لطفي

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